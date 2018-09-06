Fransa Genelkurmay başkanından DEAŞ açıklaması

Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedeceğini, bu gerçekleştikten sonra ülkesinin bölgede görevli asker sayısını azaltacağını söyledi.