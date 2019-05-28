Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkedeki medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Devlet işleyişinin bir parçasıdır." dedi.

Le Drian, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı gazetecilerin, Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle ifadeye çağrılmasını savundu.

Ulusal güvenlikle ilgili bilgileri açığa çıkaracak belgelere erişim hakkına sahip olmayanlar hakkında adli sürecin başlatılması gerektiğini belirten Le Drian, "Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunmayla ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke genelindeki çok sayıda medya mensubu ve sendika, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki göstermişti. Söz konusu kurum ve kişiler, gazetecilerin, kamuyu bilgilendirme amaçlı haberlerindeki kaynaklarının gizliliği ilkesinin Fransa'daki 29 Temmuz 1881 tarihli basın özgürlüğü yasasıyla koruma altına alındığını savunuyor.



Basın kuruluşu Disclose'nin haberinde, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir gazetecinin, DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. Haberde, söz konusu gazeteciye ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiği aktarılmıştı.

Fransa’da 3 gazeteci de geçen ay aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.