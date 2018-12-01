Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Paris'teki olayların sorumluları cezalandırılacak

BRÜKSEL (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bugün yaşananların hiçbir haklı açıklaması olamayacağını vurgulayarak, "Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Hiçbir zaman şiddeti kabul etmeyeceğim ancak meşru talepleri müzakere etmeye hazırım." diye konuştu.

Şiddete başvuran göstericilerin amacının "kaos yaymak" olduğuna dikkati çeken Macron, ülkesine döner dönmez bakanlarla konuya ilişkin bir toplantı yapacağını ifade etti.

MBS'ye Kaşıkçı uyarısı

Macron, Arjantin'deki zirve kapsamında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğün belirterek, "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim. O da bunu dikkate aldı." ifadesini kullandı.

Fransız lider, Muhammed Bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istediğini de söyledi.

Macron, Veliaht Prens'e Yemen konusundaki endişelerini ve konuya siyasi çözüm bulunması talebini ilettiğini bildirdi.

Öte yandan Macron, Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesinin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizdi.

Macron, Çin'in zirvede iklim değişikliği ile mücadele taahhüdünde bulunduğunu sözlerine ekledi.



Muhabir: Yusuf Hatip