Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline hazırlanıyor

PARİS (AA) - Fransa'nın, İngiltere parlamentosunun hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

İngiltere'de 'anlaşmasız Brexit' kabusuBrexit oylaması İngiliz medyasındaAlmanya Başbakanı Angela Merkel: İngiltere Başbakanı'nın önerilerini bekliyoruz'İngilizler Avrupa'yı Brexit kaosuna attı'İspanya'dan Brexit uyarısı'Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı'

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimalinin artık yüksek olduğu vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi halinde bunun İngiltere için olumsuz, Fransa ve Avrupa için kötü sonuç doğuracağı belirtilen açıklamada, Fransa'nın anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığı bilgisine yer verildi.

Brexit ile ilgili yasa tasarısı

Fransa Ulusal Meclisinde bu hafta sonuna kadar Brexit ile ilgili yasa tasarısının oylanması bekleniyor. Tasarının anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı alınacak önlemleri içerdiği belirtildi.

Tasarıya göre, İngiltere'den alınan diploma ve sertifikalar İngiltere AB'den ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl daha geçerli olacak.

Tasarıda ayrıca Fransa'da iş yapan İngiliz şirketlerinin faaliyetlerine devam edebileceği vurgulanacak.

Bu arada, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF'in Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransız şirketlerine kendilerini en kötü senaryoya hazırlamaları konusunda çağrıda bulundu.

MEDEF'in verilerine göre, 30 bin Fransız şirket İngiltere'ye ihracat yapıyor.

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Çok iyi ve tek mümkün anlaşma." ifadesini kullanmıştı.

Loiseau, "İngiltere'nin AB'ye yakın olacak şekilde uygun bir şekilde ayrılmasını istiyorsak, bu anlaşma ile olacak. Diğer opsiyonlar, ya anlaşma yok, ya da Brexit yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Muhabir: Yusuf Özcan