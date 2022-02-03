FOX’un yeni dizisi “Mahkum” bu akşam 8. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte Detaylar

MAHKUM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha’dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat’ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı’yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat’a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış’ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı’yı koruyabilecek midir?

Başrollerini; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş ile Nergiz Herdem’in uyarladığı “Mahkum”da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Seray Kaya sorularımızı yanıtladı!

“ŞİRİN VE CEMRE ARASINDAKİ GEÇİŞ ÇOK SERT OLDU”

Yeniden ailemize hoş geldiniz Seray Hanım. Kadın dizisinden sonra Mahkum dizimizde de yer aldığınız için çok mutluyuz. Şirin – Cemre geçişi nasıl bir geçiş oldu sizin için?

Teşekkür ederim, ben de tekrardan bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.

Şirin ve Cemre arasındaki geçiş çok sert oldu. Bilindiği üzere Şirin herkesin nefretini kazanan bir karakterdi. Birbirinden tezat iki rol ve bu da bir oyuncu olarak en sevdiğimiz :)

Kadın’daki Şirin rolüyle tüm dikkatleri üzerinize çektiniz, izleyicilerin size olan tepkisi aslında bir o kadar da oyunculuktaki başarınızın bir göstergesiydi. Şimdi ise daha pozitif, daha sevilen bir karakter canlandırıyorsunuz. Nasıl karşılaştırırsınız ikisi için aldığınız tepkileri?

Şirin ve Cemre ayrı dünyaların insanı :) Şirin, seyircinin beddua ettiği, Cemre ise seyircinin inandığı, sevdiği bir karakter.

“MAHKUM SENARYOSUNU OKUDUĞUMDA BEN BU HİKAYEYİ İZLERİM DEDİM”

Mahkum çok beğenildi, perşembe gününün en çok izlenen dizisi olarak da izleyicimizle buluşmaya devam ediyor. Çok farklı bir hikaye ama siz ilk okuduğunuzda neler düşünmüştünüz?

Böyle bir başarı yakaladığımız için çok mutluyuz. Umarım artarak çoğalır bu başarı. Ben senaryoyu okuduğum an: “Bu işin mutlaka bir parçası olmalıyım” dedim. İşin kurgusu, hikayesi muhteşem. Genelde senaryo seçimlerimde kendime birkaç soru sorarım ve bunlardan biri de: “Ben bu hikayeyi izler miyim?''. Mahkum senaryosunu okuduğumda kendime: “Ben bu hikayeyi kesinlikle izlerim” dedim.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen şey tam olarak ne bu dizide?

Tahmin etme ve merak unsuru… Seyircimize ipuçları veriyoruz cinayeti çözmeleri için. Dizinin karakterleri ve seyirci arasında iş birliği olan bir hikaye.

“KENDİMİ SERT ELEŞTİREN BİRİYİM”

Peki ilk bölümü izlediğinizde kendinizi eleştirdiğiniz yanlar oldu mu?

Şu ana kadar yayınlanmış olan bölümler için konuşacak olursam, elbette oldu. Ben kendini sert eleştiren biriyim, bir başkasına gerek kalmaz bazen ama kendime teşekkür etmeyi ve kendimi takdir etmeyi de biliyorum. Cemre'yle aramda güzel bir bağ oluştu, birbirimizi beslemeye başladık ve bu durum daha da kuvvetlenecektir. Seyirciden de şu an için kötü bir yorum almadım…

Canlandırdığınız Cemre karakteri çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat, buna rağmen de başarısız. Savcının davasını alacak diye umutla bekliyoruz. Sizin tahminleriniz neler?

Ben Cemre'ye güveniyorum :)

Cemre rolünün size zorladığı yanlar oluyor mu? Şirin’in kıvırcık saçı gibi temel noktaları var mı bu rolün de?

Şu an için birbirimizi çok fazla yormadık. Cemre'yle benzer yönlerimiz var, belki de o yüzden. Tabii Şirin'e kıyasla hikaye olarak sürekli performans gerektiren bir karakter değil. Şirin'de krizler ve kaygan bir zemin vardı; Cemre daha güvenli alan, anksiyetesiz bir yolculuk. Sakiniz şu an için ama ilerleyen bölümlerde neler olur bilmem :)

Cemre’nin bir özelliğine sahip olabilseniz, hangisini seçerdiniz?

Söyledim ya benzer yönlerimiz var diye; Sanırım inandığı şeyin peşinden gitmesi ve pes etmemesi.

“RELAX BABY REPLİĞİ BİZDE ÇOK KULLANILIR HALE GELDİ”

“Mahkum”da sizin ya da başka bir karakterin söylediği, en sevdiğiniz replik hangisi?

“Bir çocuğun ruhunu öldürmek de bir cinayettir.” - Üf, yine ürperdim. Bir de Sasha’nın “Relax baby” repliği bizde çok kullanılır hale geldi :)

Oyunculuk kariyerinizdeki en büyük destekçiniz kim? Ailenizin öncelerde sektörle ilgili olumsuz algıların var olması nedeniyle kaygıları olduğunu biliyoruz. Şimdi ne düşünüyorlar?

En büyük destekçim ailem. Bu yolu nasıl yürüdüğüme ortak oldular, kimlerle nasıl bir güven içinde çalıştığıma şahit oldular ve rahatladılar tabii…

Biraz da setten arta kalan zamanda neler yaptığınızdan bahsedelim… Köpeklerinizle nasıl vakit geçiriyorsunuz mesela?

Vakit buldukça doğanın içindeyiz. Kahvemi alıyorum, onlar özgürce koştururken ben kahve keyfiyle doğanın tadını çıkarıyorum.

“SOKAK HAYVANLARI İÇİN ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUM”

“İNSANOĞLUNUN ÖNÜNE SÖZLERLE DEĞİL İCRAATLA GEÇMELİYİZ”

Peki köpek konusunu açmışken… Sokak hayvanlarına destek oluyor musunuz? Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum onlar için. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum kendi çapımda. Yettiği kadar. Ne söylesek yaşananları hafifletmiyor ne yazık ki. Bir konuşsam; iş hayvanlardan çıkıp tüm canlılara dönecek. İnsanoğlunun önüne sözlerle değil; hareketlerle, icraatla geçmeliyiz ben buna inanıyorum.

Son olarak 2022’den en büyük dileğiniz?

Sağlık diliyorum. En çok buna ihtiyacımız var…