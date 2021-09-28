Fox Tv’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 28 Eylül 2021 Yayın Akışı

28 Eylül 2021 Yayın Akışı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM ÖZETİ

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay’ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay’a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım’la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır.

Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem’e şok edici bir sürpriz hazırlar. Sanem, ünlü rapçi Astek’in davasını Çolpan’a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan’ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım’la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…