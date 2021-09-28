Fox Tv’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 28 Eylül 2021 Yayın Akışı
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin tüm bölüm özetleri fox.com.tr' de. Bölüm özetinde neler yaşandı, gelecek bölümde bizi neler bekliyor öğrenmek için hemen tıkla
28 Eylül 2021 Yayın Akışı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.00 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
20.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM
01.45 TEHLİKEYLE FLÖRT FİLM
03.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN
05.45 SON YAZ ALT YAZILI
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM ÖZETİ
Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay’ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay’a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım’la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır.
Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem’e şok edici bir sürpriz hazırlar. Sanem, ünlü rapçi Astek’in davasını Çolpan’a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan’ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım’la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…