13 Kasım 2020 Cuma Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 DOSTUMUN DÜNYASI

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM

23.45 ZÜMRÜDÜANKA

02.30 YASAK ELMA

05.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Mahir’i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay’ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir’i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

Hayalet’in iyi niyetle hamile bir kadını kocasının şiddetinden kurtarma çabası, başına büyük bela açar. Mahir onu kurtarmaya çalışırken, basit bir şiddet vakası olarak başlayan olay, çığırından çıkarak Hayalet’le Mahir’in geçmişindeki karanlık sırların, acıların açığa çıkmasına neden olur. Mahir, Ayşegül ve Mavi için bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacaktır.

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

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