Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma
13 Kasım 2020 Cuma Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
13 Kasım 2020 Cuma Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma
07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 DOSTUMUN DÜNYASI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
23.45 ZÜMRÜDÜANKA
02.30 YASAK ELMA
05.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM 6. BÖLÜM ÖZETİ
Mahir’i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay’ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir’i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.
Hayalet’in iyi niyetle hamile bir kadını kocasının şiddetinden kurtarma çabası, başına büyük bela açar. Mahir onu kurtarmaya çalışırken, basit bir şiddet vakası olarak başlayan olay, çığırından çıkarak Hayalet’le Mahir’in geçmişindeki karanlık sırların, acıların açığa çıkmasına neden olur. Mahir, Ayşegül ve Mavi için bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacaktır.
Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?
Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!