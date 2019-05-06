Four Seasons'ın yeni uçağı 2021'de havalanıyor

İSTANBUL (AA) - Four Seasons'ın yeni Airbus A321neo model uçağının 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Four Seasons açıklamasına göre, dünyanın 48 ülkesinde gerçekleştirdiği 150’nin üzerinde otel ve rezidans projesiyle lüks turizmin en önemli temsilcileri arasında kabul edilen Four Seasons, lüksün sınırlarını genişletiyor.

2015 yılından bu yana müşterilerine ‘özel jet’ deneyimi yaşatan Four Seasons, yeni uçağını kamuoyuna ve müşterilerine tanıttı.48 yolcu kapasitesine sahip uçaktaki tüm koltuklar ‘birinci sınıf’ kalitede. Her bir koltuk 180 derece yatak haline gelebilirken, uçaktaki her bir yolcunun kendisine ait 2 metrelik özel alanı bulunuyor.

Yolcular, uçakta bulunan Four Seasons şefi tarafından özel olarak hazırlanan yemekleri tatma fırsatı bulurken, özel alanlarda kişilerin ilgi alanlarına göre özel atölyeler düzenlenecek. Tamamen müşterilerinin beklentilerine göre tasarlanan Airbus A321neo model uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Four Seasons, 2015 yılında başlattığı hizmet kapsamında, her yıl 10’a yakın ülkeyi kapsayan yaklaşık 3 haftalık özel turlar düzenliyor. Bugün itibarıyla, Four Seasons’ın 2019 ve 2020 yıllarında düzenleyeceği turların rotası ve takvimi açıklanmış durumda. Bunların ilki 17 Eylül-10 Ekim arasında gerçekleşecek.

Tur kapsamında sırasıyla Hawai, Bora Bora, Sidney, Bali, Chiang Mai, Tac Mahal, Dubai, Prag ve Londra’yı ziyaret edecek yolcular 24 gün içinde 9 farklı ülkeyi görmüş olacak.





- Kişi başı 140 bin dolar





Four Seasons’ın özel jetiyle gerçekleşecek bu turun maliyeti ise kişi başı 140 bin dolar. Bunun dışında Four Seasons, 2019 ve 2020 yılları için 4 farklı tur seçeneği daha sunuyor.

2021 yılına ilişkin turların ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de Türkiye’nin tura dahil edilip edilmeyeceği. Bilindiği üzere, Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resort’larından birini Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.

Halihazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor. Four Seasons Resort Bodrum hizmete girdiğinde, Bodrum’un da söz konusu destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının da Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor.











