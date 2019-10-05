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Fotoğrafçı bulamayan Hong Honglu çiftten ilginç çözüm
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesine Ziyarete Gelen Hong Hong’lu Çift Fotoğrafçı Bulamayınca Gelin Damat Fotoğraflarını Kendi Çekti.
Genel 05.10.2019, 13:53 05.10.2019, 16:12
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen Hong Hong’lu çift fotoğrafçı bulamayınca gelin damat fotoğraflarını kendi çekti.
Göreme Açık Hava Müzesi’nde kendi gelin damat fotoğraflarını çeken genç çifti gören ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekti.
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