Fotoğraf tutkunlarının Beypazarı ilgisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Türkiye'nin değişik bölgelerinden fotoğraf sanatçıları, ilçeye gelerek fotoğraf çalışması yapıyor.

Son olarak ilçede fotoğraf çalışması yapan Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, "Sokak ve Yaşam" temalı çekimler gerçekleştirdi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Güven, vakıf olarak kurs açtıklarını ve kursiyerlerle bugün ilçeyi ziyaret ederek, fotoğraf çalışması yaptıklarını söyledi.

Kursa katılan 20'nin üzerindeki fotoğraf tutkunuyla ilçeye geldiklerini aktaran Güven, "Beypazarı, başkente yakın bir ilçe. Doğal güzelliğinin yanı sıra çarşı içinde birçok el sanatları ustası var. Bu fotoğrafçılar için çok çok önemli." dedi.