Foseptiğe düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kömürlüğe kaçan topunu almak isterken foseptiğe düşen 7 yaşındaki Suriyeli çocuk ağır yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta arkadaşlarıyla beraber oynayan Suriye uyruklu Ömer Naimi, kaçan topu almak için kömürlüğe indi.
Naimi, kömürlük kapısının yanında bulunan ve üstü açık olduğu öğrenilen foseptiğe düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Foseptikte bulunan suyu boşaltan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çukura inerek Naimi'yi çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Naimi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.