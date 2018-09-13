Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, foseptiğe düşen inek, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Ramazan Bayrak'a ait inek, evinin arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Bayrak, durumu itfaiye ve AFAD'a bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 1 saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibi Bayrak, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.