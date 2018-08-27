Foseptiğe düşen boğa kurtarıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, foseptiğe düşen boğa AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinde Turgut Gümüşsoy'a ait boğa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aşılama yaptığı sırada kaçarak mandıranın arkasında bulunan...

Foseptiğe düşen boğa kurtarıldı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, foseptiğe düşen boğa AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde Turgut Gümüşsoy'a ait boğa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aşılama yaptığı sırada kaçarak mandıranın arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD ekipleri, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 2 saatlik çalışmanın ardından boğayı bulunduğu yerden çıkardı. Boğa suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.

Hayvanın kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümüşsoy, AFAD ekibine teşekkür etti.

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