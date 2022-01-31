Forum Kapadokya Peugeot 2008 Çekilişi Ne Zaman?

Forum Kapadokya’dan 12 yıla özel 12 güzel hediye! Sizlerle birlikte geçirdiğimiz 12 yılı, 1 kişiye Peugeot 2008, 3 kişiye 1500 TL değerinden Forum Kapadokya Param Kart ve 8 kişiye 3000 TL değerinde Petrol Ofisi yakıt kartı hediyesi ile kutluyoruz.

Çekiliş, 12.02.2022 tarihinde saat 15.00’de Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi (giriş kat, etkinlik alanı) – Bahçelievler Mah.Mustafa Parmaksız Cad. No:56 Nevşehir adresinde, toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı topların çekilmesi suretiyle, noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

Çekiliş sonucunda bir kişiye Peugeot 2008 Allure Road Trip Dynamic 1.2 PureTech 130hp EAT8, 2021 Model Otomobil (Birim Değeri: 400.000 TL), sekiz kişiye 3.000 TL değerinde Petrol Ofisi Positive Kart (Positive kartlardaki puanlar, Positive Card üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ve otogaz alımlarında, 31.03.2022 tarihine kadar kullanılabilecektir) ve üç kişiye

1.500 TL değerinde Forum Kapadokya Param Kart (Forum Kapadokya Param Kart, talihliler tarafından sadece Forum Kapadokya AVM mağazalarında yapılan alışverişlerde geçerlidir. Migros, ETS, Karaca, Tılsım Terzi, Akgünler Döviz, Lizay Pırlanta mağazalarında geçerli değildir. Kartın içerisindeki tutar talihli tarafından nakte çevrilemez. Talihli söz konusu kartlara yüklenen bakiyeyi ATM’lerden nakit olarak çekemeyecek, bir başka banka hesabına transfer edemeyecektir. Talihliler, 31.03.2022 tarihine kadar Forum Kapadokya Param Kart’larını kullanabileceklerdir. Param Forum Kapadokya Kart; nakit gibi işlem gören altın, platin gibi kıymetli madenler ile elmas, yakut, pırlanta, zümrüt ve benzeri kıymetli taşları ve bunlardan mamul veya müteşekkil her türlü eşya ile nakde çevrilmesi mümkün döviz, hisse senedi, tahvil ve benzerlerinin alımlarında kullanılamaz) hediye edilecektir. Asil ve yedek talihliler 17.02.2022 tarihinde Posta Gazetesi’nde ilan edilecektir. İkramiye kazanan asil talihlilerin 04.03.2022, yedek talihlilerin ise 19.03.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.