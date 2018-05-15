Foriba'da hedef global pazarlar

İSTANBUL (AA) - Regülatif ve finansal teknolojiler alanında Türkiye'de öncü rol üstlenen Foriba, globalleşme stratejisi kapsamında son 3 ay içerisinde 5 milyon dolarlık yatırım turunu tamamlarken, Türkiye'nin önemli bilişim şirketlerinden ISIS ile birleşerek, İtalya'da ofis açtı.

Foriba tarafından yapılan açıklamaya göre, sektör profesyonellerinin daha önce FIT Solutions ismiyle tanıdığı Foriba, 2018'in şubat ayında özel sektöre odaklı kalkınma kuruluşu IFC liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. Alınan 5 milyon dolar yatırımın 3 milyon doları IFC'den, 1,5 milyon doları Revo Capital'den, 500 bin doları ise Endeavor Catalyst'den geldi.

Birleşme, satın alma ve yurt dışı planlarıyla birlikte, 1 yıl içerisinde müşteri sayısı ve ciro anlamında yüzde 100 büyüme öngören Foriba, bu doğrultuda ilk olarak ISIS Bilişim ile el sıkıştı. Birleşme öncesinde şirket değerlemesi 25 milyon dolar olan Foriba, 2018 içerisinde bünyesine Türkiye'den en az bir şirketi daha dahil etmeyi öngörüyor.

Foriba, globalleşme adımları doğrultusunda bu yıl İtalya'da bir de ofis açtı. İtalya'da dijital süreçlerle ilgili regülasyonların Türkiye'dekine yakın oluşu ve tüm vergi mükelleflerinin 2019'da elektronik faturaya geçişinin zorunlu hale getirilmesinin yaratacağı fırsatlar, bu kararda etkili oldu.

Halihazırda İtalya'da Ginini gibi partnerlerle çalışan Foriba, buradaki portföyüne dünyanın en büyük enerji ve akaryakıt şirketlerinden birini de ekledi.

Foriba, sahip olduğu potansiyelle yeni ülkelerde de ofis açarak, büyüme politikalarına hız kazandırmayı hedefliyor.





- "Türkiye'de elektronik faturaların yüzde 80'i Foriba'dan geçiyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Foriba Üst Yöneticisi (CEO) Koray Gültekin Bahar, uluslararası pazarda regülasyon teknolojileri ve finansal teknolojilere yön veren önemli şirketlerden biri olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlediklerini ifade etti.

Foriba olarak bir yandan e-dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliklerini devam ettirirken bir yandan da yeni birleşme ve satın almalarla hizmet verdikleri pazarlara yenilerini katmak istediklerini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Örneğin ISIS ile sektörün iki önemli firması birleşmiş oldu ve Türkiye'de alanımızdaki liderliğimizi pekiştirdi. Şimdi hedefimiz Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesi ile Türki Cumhuriyetlerde hizmet vermeye başlamak. İtalya ve Macaristan’da projelere başlandı. Polonya ve Litvanya için de müşteri analizleri ile beraber projeler önümüzdeki ay canlıya alınacak. İki yıl içerisinde ciromuzun yarısına yakınını yurt dışı pazarlardan elde edeceğiz. 2020'de 25 milyon dolar gelir getireceğimizi ve bunun yaklaşık yüzde 40'ını yurt dışında yapacağımız satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz."

Bahar, uzmanlıkları olan alanlarda, global çapta kullanılabilecek yeni ürünler hayata geçireceklerini, müşterilerin memnuniyet seviyesini artırıp maliyetlerini azaltacak yenilikler üzerinde vakit harcadıklarını belirtti.

Bu kapsamda bulut sistemleri ve onların güvenliğinin sağlanması konularına önem verdiklerini aktaran Bahar, "Bugün toplam 147 kişilik bir ekibimiz var ve şimdi Ar-Ge merkezimizde çalışan sayımızı yüzde 50 büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

Bahar, dünya genelinde şirketler ve kamu kurumlarının dijital dönüşüme entegre olmadıkları takdirde global gelişmenin gerisinde kalacaklarına dair bir kabulün söz konusu olduğu dile getirdi.

Foriba'nın her sektörden 7 bini aşan referansıyla, bu alanın Türkiye'deki öncülüğünü üstlendiğine vurgu yapan Bahar, Türkiye'de elektronik olarak gönderilen faturaların yaklaşık yüzde 80'inin Foriba sistemi üzerinden geçtiği bilgisini verdi.



