Ford'dan bahar kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ford, 2018 baharında müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayında tüm ticari modellerinde müşterilerine sıfır faiz avantajı sağlamaya devam eden Ford, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 36 bin lira, 15 ay, sıfır faiz kampanyası sunuyor.

Destekli kredi kampanyasından faydalanılmaması durumunda ise 2017 model Transit, 2017 model Transit Custom, 2017 model Connect ve 2017 model Ranger modellerinde geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 peşin alım desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız kilometre garantisi Ford müşterilerini bekliyor.





- Ford'dan kadınlara, sağlık personellerine, KOBİ ve çiftçilere özel indirim





8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak, kadın ve sağlık personellerini mart sonuna kadar Ford bayilerinde özel kampanyalar bekliyor.

Ford, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak tüm kadınlara Ford otomobillerde, Courier (Journey hariç), Connect ve Ranger modellerinde mart ayı boyunca tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 kampanya desteği sunuyor.

Ford, Tıp Bayramı'na özel diğer kampanyasıyla doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, Sağlık Bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik Courier Journey hariç tüm Ford otomobillerde ve tüm ticari araçlarda mart ayı boyunca tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 kampanya desteği sağlıyor.

KOBİ ve çiftçi kampanyası kapsamında ise mart ayı boyunca 2017 model Transit kamyonet, 2017 model Transit Van, 2017 model Ranger ve 2018 model Courier modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 kampanya desteği sunuluyor. Ayrıca, 2017 model yılı Connect modellerine özel olarak tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 kampanya desteği veriliyor.





- Ford Options kredi seçeneğiyle araç sahibi olma fırsatı





Ford'un yenilenen modeli Fiesta veya Ford Focus'a Ford Options avantajları ile sahip olmak mümkün. Yeni Fiesta'ya Ford Options kredi seçeneği ile ayda 675 lira taksit ile sahip olunabilirken, Ford Focus ise ayda 765 lira taksitle, Ford C-MAX ayda 900 lira, Ford Mondeo bin 265 lira, Ford Kuga ise bin 270 lira taksitle müşterilere sunuluyor.

Ayrıca, 2017 model yılı Ford Focus, 2017 model yılı Ford Mondeo ve 2017 model yılı Ford C-MAX otomobillerde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında yüzde 8, 2017 model Fiesta, 2017 model Kuga, 2017 model Journey Courier, 2017 model S-Max ve 2017 model Galaxy modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında yüzde 6 Ford Options kampanya desteği avantajından yararlanılabiliyor.