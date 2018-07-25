Ford Trucks, yeni çekicisinin ön gösterimini yaptı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, uluslararası uzun yol taşımacılığına uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin ön gösterimini gerçekleştirdi.

Ford Trucks, ekim ayında Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni çekicisinin ön gösterimini Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde yaptı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, törende yaptığı konuşmada, Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını belirterek, bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübelerini uluslararası boyuta taşımak olduğunu ifade etti.

Ford Trucks markası ile Türkiye’de tamamen ağır ticari araçlara özel modern bayi yapılanmalarını 30 plaza ile tamamlayarak ilk adımlarını attıklarını anlatan Yenigün, "Bayi yapılanmamızı Türkiye’de geliştirirken, uluslararası pazarlarda da Ford Trucks markamızı güçlendirmeye devam ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük." diye konuştu.

Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Yenigün, 2018 sonunda 40, 2020 sonunda da 50 ülkede var olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yenigün, global büyüme stratejileri kapsamında rekabette ön plana çıkmalarını sağlayan unsurun yerli tasarım ve üretim kabiliyetleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz." dedi.





- "Sürekli yatırımla rekabetçiliğimizi artırdık"





Fikri ve sınai hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"100 milyon doları aşan yatırımla 2016 yılında devreye aldığımız Ecotorq motorumuz, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru oldu. Yeni Ecotorq motorumuz, özellikle performansı ve yakıt tüketimi açısından Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni kazandı. Ağır ticari araçlar üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks, mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılında üretilmeye başladı. Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının arkasında yine Ford Otosan ismi var. Bu yıl 49,5 milyon avro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında geliştirme çalışmalarını tamamlamayı, 2020 yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız daha da yükselecek.

Sadece bu ürünlerimize değil, test ve üretim tesislerimize de sürekli yatırım yaparak yerliliğimizi, yani rekabetçiliğimizi artırdık."

Yenigün, Ford ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek test merkezini İnönü fabrikalarında açtıklarını belirterek, "Bu sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok testi artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve yeni teknolojilerle donattığımız boyahanemizi 15 milyon avro yatırımla hayata geçirdik. Yine İnönü fabrikasında kurduğumuz yeni kabin hattı ile üretim verimliliği sağladık." ifadelerini kullandı.





- "Hedefimiz çekici pazarında da lider olmak"





Haydar Yenigün, yol kamyonu segmentinde Ford Trucks’ın uzun yıllardır lider olduğunu ve satılan her iki yol kamyonundan birinin Ford Trucks olmasının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, ürün ve tesis yatırımlarının karşılığını bulduklarını ve müşterileri tarafından liderlikle ödüllendirildiklerini bildirdi.

Yenigün, şöyle devam etti:

"2016 model yılı lansmanımızla birlikte inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin yükselen inşaat sektörünün vazgeçilmezi oldu. En büyük projelerden en zorlu şantiye koşullarına kadar Türkiye’nin her bölgesinde tercih edildik. Ford Trucks, inşaat araçlarında yüzde 39 ile lider segment lideri oldu. Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici araçlarımızın pazarda kabul görmesiyle bugüne kadarki en yüksek pazar payımızı elde ederek yüzde 17’ye ulaştık. Hedefimiz, inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak.

Eylül ayında Almanya Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip. 'Her yükte birlikte' sloganıyla dünya pazarına sunduğumuz yeni çekicimiz için Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis noktamızı hizmete aldık. Müşterilerimize dünyanın 4 bir köşesinde yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. 7 Avrupalı markanın yanında Türkiye’den yola çıkan Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka olarak yer almasını hedefliyoruz."





- "En önemli özellikleri konfor, verimlilik ve teknoloji"





Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da yeni çekicilerini her detayıyla tekrar tasarladıklarını belirterek, "Çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri, gücü ve performansıyla başarıyla tamamlayan yeni çekicimiz de prestije ve güce dayanan modern tasarım dili, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunuyor. Konfor, verimlilik ve teknoloji ürünümüzün en önemli karakteristik özellikleri... 2,5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı vadediyor." dedi.

Yüksek performansı, 500 PS’lik gücü ile yeni ve daha da verimli çekicinin, sektörde rekabetin güçlü bir oyuncusu olacağını aktaran Turfan, yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar sunan çekicinin, sahip olma maliyetlerini oldukça düşüreceğine işaret etti.

Yeni çekicilerinde, geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını belirten Turfan, "ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King ve Ford Otosan Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik de katıldı.







- Bin 200 Ford Otosan mühendisi görev aldı





Ford Trucks’ın ekim ayında pazara sunacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, bin 200 Ford Otosan mühendisi görev aldı.

Gerek Türkiye gerekse de dünya pazarlarında Ford Trucks müşterilerinin beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak üzere geliştirilen yeni çekici Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak.



Ford Trucks, yeni çekicisinin temellerini oluştururken, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerini dinledi ve farklı pazar koşullarına uygun olarak baştan sona yeni bir çekici geliştirdi.

Geliştirilme sürecinde Türkiye dahil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşülürken, yeni çekici 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu.