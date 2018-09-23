Ford Trucks uluslararası kamyon piyasasına iddialı girdi

HANNOVER (AA) - Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, kamyon alanında uluslararası piyasada yeni bir oyuncu olduklarını belirterek, "Amacımız ürettiğimiz 3 araçtan 1'ini ihraç etmek. Avrupa'daki hedefimiz ise orta vadede pazar payımızı yüzde 5'e çıkarmak." dedi.

Koç, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA) kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Fuar kapsamında alanında uzman medya mensuplarının seçimi sonucu belirlenen "Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü"ne, Ford Trucks'ın yeni çekicisi F-MAX'ın layık görüldüğünü anımsatan Koç, çok önemli bir ödülü ülkeye kazandırdıklarını vurguladı.

Koç, Ford Otosan'ın ağır ticari vasıta alanında çok önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek 1959'da ilk montaj fabrikalarını kurmalarının ardından birçok aşamadan geçtiklerini ve önemli ilklere imza attıklarını söyledi.

Ford Otosan için en büyük dönüm noktasının 1997'de yapılan ortaklık anlaşması ile Ford ve Koç hisselerinin eşitlenmesi olduğunu anlatan Koç, "Birçok alanda ortaklık yapıyoruz ama ortaklarımız arasından birini seçmemiz gerekirse tartışmasız, tarihi en eski, mihenk taşı niteliğinde olan Ford Otosan başı çekmektedir. 60 yıllık süreçte en başarılı ortaklığımız Ford Otosan'dır." diye konuştu.

Koç, ortaklık anlaşması sonrası şirketin kaderinin tamamen değiştiğini dile getirerek, 1997'de bin 600 araç ihraç ederken, bu rakamın bugün 300 bini aştığına dikkati çekti.

Ford Otosan'ın bir aracı geliştirmek için tasarımdan Ar-Ge'ye, motordan tüm testlere kadar bütün süreçleri kendi kendine yapabilen ilk Türk otomotiv şirketi olduğunu vurgulayan Koç, "Ortağımız Ford'un Avrupa'da en karlı işi ticari araçlar. Bunun da neredeyse yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de üretiliyor. Ford'un ticari segmentte pazar payı arttıkça, Ford Otosan'ın da üretim rakamları yükseliyor. İş böyle giderse, kapasitemizin neredeyse sınırına geldik. İç piyasaya 73-75 bin olmak üzere, toplamda 373 bin araç üretiyoruz. " ifadelerini kullandı.

- "2020'de ise 51 ülkede olmayı hedefliyoruz"

Koç, kamyon alanında uluslararası piyasada yeni bir oyuncu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"F-MAX ile Türkiye'nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Kamyonu geliştirirken Ar-Ge ve teknoloji kapasitemizin yanı sıra iyi şartlarda ve düşük maliyetlerde modüler sistemde kamyon üretme becerimizi ciddi anlamda geliştirdik. Bu araç 5 yılda dizayn edildi ve bu noktaya gelebilmek için 400 milyon dolar yatırım yaptık. İlk önce 5 ülkede 900 şoför ve 44 filo yöneticisi ile uluslararası anlamda rekabetçi bir kamyon nasıl dizayn edilir ve tasarlanır üzerinde kafa yorduğumuz bir süreçten geçtik. Piyasaya sürmeden önce de 4 kıtada 11 ülkede, çok ağır iklim şartları da olmak üzere 5 milyon kilometrede araç test edildi. Bunları yaptıktan sonra da hazır olduğumuza inanarak piyasaya çıktık."

Koç, bugün itibarıyla uluslararası 33 pazarda faaliyet gösterdiklerini, yıl sonunda bu rakamın 41 olacağını, 2020'de ise 51 ülkede olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hedef pazarları arasında Orta Doğu, Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Doğu ve Orta Avrupa bulunduğunu anlatan Koç, "Amacımız ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etmek. İhracat rakamlarını geçen yıldan bu yıla 2 katına çıkardık ama gidecek daha çok yolumuz var. Avrupa'daki hedefimiz orta vadede pazar payımızı yüzde 5'e çıkarmak." şeklinde konuştu.

Koç, kamyon alanının Ford Otosan'ın faaliyetlerine ivme kazandıracak en önemli unsurların başında geldiğini vurgulayarak, "O nedenle kamyon hedefleri ve yapılanmamız çok önemli. İç pazar bu yıl 12-13 binle kapanacak gibi görünüyor ama tüm pazarlarda hedefimiz 25 binde. Pazar payımız yüzde 29,5-30 seviyesinde. Çok rahat yüzde 35 pazar payı seviyesine gelinebileceğini düşünüyorum. Orta vadede pazar lideri olmamamız için de hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'de pazar liderliğini çok olası görüyorum"

Ali Koç, yeni çekicileri F-MAX'ın ekim ayından itibaren piyasaya sunulacağı bilgisini vererek, "Türkiye'de pazar liderliğini çok olası görüyorum çünkü bizim de sunduğumuz avantajlar var. Bunların başında da ekonomik konular geliyor. Aracımız muadillerine göre yüzde 7-10 arasında maliyet avantajı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aracın öne çıkan özelliklerinden de bahseden Koç, kabin konforu, rahatlık, ferahlık, ikinci yatağın kaybolması, kabin içi ses düzeyi, dijital teknolojik donanım ve yol öngörülebilirliği sayesinde yakıt tasarrufu sağlaması gibi özellikler sunulduğunu bildirdi.

Koç, aracın kabinini geliştirmek için 180 milyon dolar, motoru için ise 100 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bizim motorlarımız sadece Ford araçlarına değil ileriye dönük başka markalara da hizmet verecek hale geldi hatta başladı. Müzakerelerimiz devam ediyor. Bunun sadece otomotiv sektöründe değil başka alanlarda da kullanılmak üzere geliştirdik. Ford Trucks'ın yeni çekicisi F-MAX, Türk otomotiv sektörünün nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemli bir araç. Türk otomotiv sektörünün bütününe baktığımızda, hem bu konuda yatırım yapan şirketler, hem Türk mühendisleri hem de Türk işçiliği açısından herkesin gurur duyması gereken bir noktaya geldik. Tesadüf değildir ki bu sektör hep ihracat lideri. Bu sektörün şirketleri ilk ona baktığımızda ihracatı sürüklemekte. Çok daha verimli ve ekonomik açıdan çok daha olumlu, faydalı bir noktada üretim yapabiliyoruz."

Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, aracın yerlilik oranına da değinerek, "Kabinimizi, motorumuzu ve akslarımızı kendimiz yaptık, 50 milyon dolar da şanzıman yatırımı yaptık. 2019 sonunda artık kendi şanzımanımıza sahip olacağız. Bu da bizim açımızdan büyük bir gelişme. Tüm bunlara baktığımızda yerlilik oranımız yüzde 90’a ulaşacak.” bilgilerini verdi.