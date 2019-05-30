Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine Sırbistan ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, yurt dışındaki bayi yapılanmaları ile uluslararası pazarlarda güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Ford Trucks, son olarak Avrupa’nın gelişen ticaret merkezlerinden Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki yeni 3S tesisi ile Avrupa’daki yapılanmasını bir adım daha ileriye taşıdı.

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini Avrupa’da gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürüyor.

Ford Trucks, Avrupa’daki büyüme planları çerçevesinde şimdi de Balkanların önemli ticaret ve lojistik güzergahlarından Sırbistan’daki yeni tesisini, bölgenin önde gelen kuruluşlarından BC Trucks iş birliği ile açtı. Ford Trucks müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında sunacak Başkent Belgrad’daki yeni 3S konseptli tesis, Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki büyüme planlarına ve operasyonlarına önemli bir katkı sağlayacak.

Sırbistan’ın stratejik coğrafi konumu ve aldığı yatırımlarla Avrupa için önemli bir ticaret güzergahı olduğunu vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Ford Trucks olarak, bayi yapılanmamızı Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtada büyütmeye devam ediyoruz. Şu anda 36 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 2020 itibarıyla toplam 51 ülkede var olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında çok önemli bir yere sahip. Bölgenin önemli lokasyonlarından birinde yer alan Sırbistan ise Türkiye ile Batı Avrupa arasında yer alıyor ve özellikle Avrupa Birliği ile ekonomik ve siyasi entegrasyon süreci kapsamında birçok önemli yatırıma ev sahipliği yapıyor.

Distribütörümüz BC Trucks ise Sırp pazarında 10 yıllık deneyime sahip bölgenin lider kuruluşlarından biri. Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Braca Crnomarkovic'in bir parçası. Ağır ticari alanında sahip oldukları tecrübe, profesyonellik ve müşteri odaklı yaklaşımlarının yanı sıra Sırbistan’da markamıza önemli katkı sunacaklarından şüphe duymuyoruz. Gerek yedek parça operasyonları ve dağıtım ağı gerekse de Sırbistan genelinde sundukları kaliteli müşteri hizmetleri ile Ford Trucks markasını bu pazarda önemli bir yere taşıyacaklarına inanıyoruz."

- "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü yeni F-MAX, büyüme planlarımızda önemli role sahip"

Turfan, Ford Trucks’ın kamyon üretim yolculuğunda geldiği noktayı "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü yeni F-MAX’in özetlediğini belirterek, "24 Avrupa ülkesini temsilen 23 jüri üyesinin değerlendirmeleriyle ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödülüne layık görülen Yeni F-MAX, Ford Trucks’ın 60 yıla yakın kamyon üretim yolculuğunda sahip olduğu birikimin ortaya çıkardığı bir baş yapıt. Yeni F-MAX'in uluslararası taşımacılık sektöründe yeni bir ölçüt oluşturacağından eminiz." bilgilerini verdi.

Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ve İnönü fabrikasında süren 5 yıllık tasarım, geliştirme ve üretim sürecinde 500 Ford Otosan mühendisinin görev aldığını, birçok yerli imalatçının da üretim sürecine katkı yaptığını aktaran Turfan, şöyle devam etti:

"Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen çekicimizin kazandığı başarının ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve İspanya, İtalya, Portekiz öncelikli olmak üzere bayilik görüşmelerine başladık. Ödüllü çekicimiz bu anlamda sürdürülebilir büyümemiz için dünya çapında önemli bir rol oynamaya devam ediyor."