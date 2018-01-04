Ford Otosan'dan, Cizreli çocuklara ayakkabı yardımı

ŞIRNAK (AA) - Ford Otosan Gölcük Gövde Üretim Alan Müdürlüğünce yürütülen, gönüllü çalışanların katkı sağladığı "Bazı Adımlar Unutulmaz" projesi kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 201 öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul İz Ortaokulu'nda eğitim gören bin 201 öğrenciye, botlarını Kaymakam Faik Arıcan, Ford Otosan Gövde Üretim Alan Müdürü Taşkın Hendem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Okul Müdürü Avni İbişoğlu dağıttı.

Kaymakam Arıcan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik projeden dolayı Hendem'e teşekkür plaketi verdi.

Ford Otosan Gölcük Gövde Üretim Alan Müdürlüğünce yürütülen, gönüllü çalışanların katkı sağladığı projede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 2 bin 536 öğrenciye ulaşıldı.

Proje kapsamında Kars, Şırnak'ın Cizre ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 10 okulu ziyaret eden Ford Otosan çalışanları, öğrencilere botlarını hediye etti.



