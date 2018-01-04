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Ford Otosan'a mühendislik ihracatıyla birincilik ödülü

-Ford Otosan, TİM tarafından bu yıl ikincisi kez düzenlenen "Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında, 2016 yılında gerçekleştirdiği 106 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla Türkiye'nin lider kuruluşu seçildi

04 Ocak 2018 Perşembe 12:09
Ford Otosan'a mühendislik ihracatıyla birincilik ödülü
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İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bu yıl ikincisini düzenlediği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetleri" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, 2015 yılının da mühendislik ihracatı lideri olan Ford Otosan, 2016 yılında yaptığı 106 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla liderliği elinden bırakmadı.

Ford Otosan, son 5 yılda Türkiye'den dünyaya 387 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın sahip olduğu yüksek mühendislik seviyesi, Ford Otosan'ı ihracat liderliği ve Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi şirketi konumuna taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak, mühendislik ihracatının da lideri olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Ford Otosan olarak, bugün sadece araçları değil, mühendislik ve teknolojiyi de ihraç ettiklerini aktaran Yenigün, "Ford Otosan olarak, bugün sadece araçlarımızı değil, mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Tasarımdan itibaren proje süreçlerinin içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Yenigün, ticari araçlarda sahip oldukları mühendislik bilgi birikiminin oldukça önemli boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Yenigün, şunları kaydetti:

" Bin 500 Ar-Ge çalışanımızla , sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için JMC firması ile motor dahil olmak üzere komple kamyon üretimi için teknoloji lisans anlaşması imzaladık.

Yüzde 100 Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen Ecotorq motorlu kamyonlar geçtiğimiz ay Çin pazarı için Çin’de üretilmeye başlandı ve Çin’de ‘Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandı. Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip Ford Otosan olarak, yüksek Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde mühendislik ve teknoloji ihracatıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."



Anahtar Kelimeler:
Ford Otosan
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