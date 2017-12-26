Ford Otosan'a

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni"nde istihdamını en fazla artıran kurumlar arasına girerek, ödüle layık görüldü.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl ilki gerçekleştirilen ödül töreninde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen törende Ford Otosan'ın ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e takdim edildi.

Ödül töreninde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.





- "2017 yılında istihdamımızı yüzde 10 artırdık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamlarını geçen seneye göre yüzde 10'un üzerinde artırdıklarını aktaran Yenigün, "2016 sonunda 10 bin 261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11 bin 297'ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.