Ford Otosan yeni jenerasyon araç projeleri için geri sayım başlattı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotiv endüstrisinde çok büyük bir değişim yaşandığını belirterek, "Mevcut araçlar yerini daha kompleks, mühendislik, üretim ve tedarik süreçleri daha karışık, teknolojik yeni araçlara bırakıyor. Ford Otosan olarak biz de kendimizi sürekli yeniliyor ve geleceğe hazırlıyoruz; dünyada çığır açan bu dönüşüme adapte olmak hedefiyle yeni bir vizyonla stratejik önceliklerimizi güncelledik ve kapsamlı bir dönüşüm başlattık." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 6. kez düzenlediği Tedarikçi Zirvesi Ödül Töreni’nde ürettiği araçlarla dünya pazarında büyük başarı elde etmesinde katkıları olan 10 imalatçısını ödüllendirdi. Tören, Ford Otosan’ın gelecek yıllarda devreye alacağı yeni jenerasyon araç projelerinin başladığına vurgu yapmak amacıyla “Geri Sayım Başladı” teması çerçevesinde düzenlendi.

Ödül törenine Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Avrupa Satınalma Başkan Yardımcısı Werner Pütz, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Lisa King, Ford Otosan Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ile Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

Törende Pressan, Altan Plastik ve Beyçelik Gestamp şirketleri Altın Yıldız, Maxion İnci, Assan Hanil Otomotiv ve Vibracoustic Otomotiv şirketleri Gümüş Yıldız, HP Pelzer Pimsa Otomotiv, Hanon Otomotiv ve Olgun Çelik şirketleri ise Bronz Yıldız ile ödüllendirildi. B Plas şirketi ise Özel Teşvik Ödülüne layık bulundu.





- Otomotiv endüstrisinde çığır açan dönüşüm için geri sayım başladı





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2017 yılında başta üretim ve ihracat olmak üzere hemen hemen her alanda rekor kırarak yeni başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gurur verici başarılarımızda büyük katkısı olan siz tedarikçilerimize de burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Otomotiv endüstrisinde çok büyük bir değişim yaşanıyor. Mevcut araçlar yerini daha kompleks, mühendislik, üretim ve tedarik süreçleri daha karışık, teknolojik yeni araçlara bırakıyor. Ford Otosan olarak biz de kendimizi sürekli yeniliyor ve geleceğe hazırlıyoruz; dünyada çığır açan bu dönüşüme adapte olmak hedefiyle yeni bir vizyonla stratejik önceliklerimizi güncelledik ve kapsamlı bir dönüşüm başlattık.

Günümüzün dinamik ve sürekli değişen iş ortamı zaman yönetiminde verimlilik, değişen şartlara hızlı uyum için çeviklik ve teknolojinin artan kullanımıyla katma değer yaratmayı zorunlu tutuyor. Bu noktada Ford Otosan olarak tedarikçilerimizle birlikte sürekli gelişmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizi geleceğe taşıyan yolda yaptıkları başarılı işlerle ödül almaya hak kazanan tedarikçilerimiz başta olmak üzere bütün tedarikçilerimizi en içten duygularımla kutluyor ve teşekkür ediyorum.”