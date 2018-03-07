Ford Otosan ticari araçlarıyla Cenevre Fuarı’nda

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, Ford Tourneo Courier ile Tourneo Custom’ın yenilenen modellerini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerinin beğenisine sundu.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen Tourneo Courier ile Gölcük fabrikasında üretilen Tourneo Custom, fuarda Türk mühendisliği ve üretim başarısını temsil etti.

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’na katılan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ürünleri ile Türkiye pazarında ticari araç liderliğini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Geçen yıl da hafif ve orta ticari araç pazarında satışları 71 bin 214 adede ve pazar payını yüzde 30,5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğini bir kez daha pekiştirdiklerini aktaran Yücetürk, bu başarıda son iki yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli olan Courier’in yerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Yücetürk, Avrupa pazarında ise Ford'un son 25 yılın en iyi ocak ayı satış başarısını yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası olduğunu belirterek, Ford'un Avrupa’da bu yılın ocak ayında satışlarını yüzde 4,4 artırarak 26 bin 700 adet ticari araç sattığını bildirdi.



Ticari ürün segmentlerini müşterilerin beklentileri doğrultusunda yenilediklerini vurgulayan Yücetürk, "Ocak ayı içerisinde Ford Transit, akabinde Ford’un yenilenen ticari modelleri Transit Custom ve Tourneo Custom, Ar-Ge çalışmalarında Türk mühendislerinin de yer aldığı EcoBlue motor ile pazara sunuldu.

Mayıs ayında satışa sunulacak yenilenen Courier ve yılın ikinci yarısında sunacağımız yeni Connect modellerimiz ile 2018 yılında tüm ticari ürün ailesini yenilemiş olacağız. Ford Otosan olarak, Türkiye’de ürettiğimiz araçlarımızla markamızın Türkiye ve Avrupa’da ‘en çok tercih edilen ticari araç markası’ olmasından gurur duyuyoruz. Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

