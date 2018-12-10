Ford Otosan öğrencilerin eğitimi için araç hibe etti

EDİRNE (AA) - Ford Otosan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006'da imzalanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin atölye eğitimlerinde kullanılmak üzere hibe edilen araç sayesinde öğrenciler uygulamalı eğitimlerini kolaylıkla yapabilecek.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne Ford Bayisi Tuzcular Otomotiv'deki araç teslim törenindeki konuşmasında, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin faydalı olduğunu söyledi.

"Meslek lisesi memleket meselesi" sloganıyla meslek lisesindeki öğrencilerin eğitimlerini en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Cırıt, şunları kaydetti:

"Ford ailesine eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okulda gördükleri teorik dersleri bu araçta uygulama imkanı bulacak. Ülkemizde otomotiv sektörü çok iyi noktaya geldi. Öğrencilerimiz bu araçlar üzerinde çalışarak yerli araç, yakıt tasarrufu yapan bir araç nasıl üretilebilir bu konuda projeler üretecek. Ülkemizin kalkınmasına ve mesleki liselerin gelişmesine katkıda bulunacaklar."

Ford Otosan Eğitim Departmanı Eğitmeni Ali Kuzu da öğrencilere destek olmayı ve otomotiv sektörüne eleman kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.