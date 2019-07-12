Ford Otosan 2018 Sürdürülebilirlik Raporu

İSTANBUL (AA) - Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Ford Otosan, ticari ve finansal performansı ile toplumsal değer yaratma vizyonunu bir bütün olarak ele aldığı 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda ticari ve finansal performansı ile toplumsal değer yaratma vizyonunu bir bütün olarak ele alan Ford Otosan, inovasyon ve dijitalleşme merkezli yaklaşımının yanı sıra çevreye ve topluma duyarlı çalışmalarını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yürütülen programlarını ve çalışanlarına yaptığı yatırımları kamuoyuyla paylaştı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören “FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ndeki yerini korudu.





- Çevreye duyarlı ve insana değer veren üretim yaklaşımı





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, üretimin güvencesi olan çalışanları, köklü Ar-Ge kültürü ve verimlilik sağlayan çevresel performansı ile Ford Otosan’ın müşterileri için değer yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu nedenle sürdürülebilirlik işimizin önemli bir parçası. Çevreye duyarlı ve insana değer veren üretim yaklaşımımızla büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Dijital dönüşüm ve inovasyon odağında fabrikalarımızda Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlarımız devam ediyor. 2018 yılında fabrikalarımızda 51 adet robotu devreye alırken dijital dönüşümü hayata geçirmeye yönelik 23 farklı proje yürütüyoruz. 2018’de tamamlanan kapasite artırımı ile kurulu üretim kapasitemiz 455 bine yükselirken yıllık toplam 374 bin adetlik üretimimizi sıfır kaza ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadık.”





- "Yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz”





Yenigün, çevresel sürdürülebilirliğe ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı amacıyla yürüttüğü çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

“Doğal gaz gibi daha düşük emisyonlara sahip alternatif yakıtlı, elektrikli, hibrit araçlar ile ilgili motor ve aktarma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli ölçüde ivme yakalarken 2019 itibarıyla üretimini ve ihracatını geliştireceğimiz yeni elektrikli hibrit (PHEV) Transit Custom modelinin karbon ayak izinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çevre konusundaki hedeflerimizi yakalamak adına 2018 boyunca çalışanlarımıza toplam 14 bin 450 saat, taşeronlarımıza ise 908 saat eğitim verdik. BM girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu sahipleniyoruz. Ford Motor Company’nin üyesi olduğu SWE’ye (Society of Women Engineers – Kadın Mühendisler Topluluğu) Türkiye’den üye olan ilk şirket olduk ve tüm oyuncuları konuya dahil etmek için SWE İstanbul’u kurduk. Yaşanabilir bir dünyanın inşası için çalışmaya ve kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmaya yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlü bir odaklanmayla sürdüreceğiz.”





- Enerji verimliliği projeleriyle sağlanan tasarruf miktarı yüzde 12 arttı





Araç başı enerji tüketiminde iki yıldır Ford Avrupa’nın en verimli üretim hattı konumunda bulunan Ford Otosan, yürüttüğü enerji verimliliği projeleriyle 2017’ye göre yüzde 12’lik artışla 79 bin 869,5 GJ enerji tasarrufu sağladı ve 4 bin 860,6 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Süreç verimliliğinde sağlanan gelişme sayesinde toplam enerji tüketimi önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüşle 2 milyon GJ seviyesine çekildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Ford Otosan’ın rüzgar türbini ve güneş panellerinin kurulumuyla 2017’de 89 GJ olan yenilenebilir enerji tüketimi 2018’de 2 bin 368 GJ’a çıktı.

Su yönetimi çalışmaları kapsamında Kocaeli ve İnönü fabrikalarında 290 bin metrekare suyun üretim döngüsünde tekrar kullanılarak geri kazanılması sağlanıyor. Atık su tesisine giden suyun yaklaşık yüzde 75-80’ini geri kazandıracak şekilde tasarlanan sürecin ise 2019 içinde devreye alınması planlanıyor.

Atık yönetimini öncelikleri arasında gören Ford Otosan, geliştirdiği döngüsel modellerle hem çevre performansını artırıyor hem de ekonomik tasarruf sağlıyor. 2021 yılına kadar depolama sahasına giden atık miktarının yüzde 7 azaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülürken 2018’de geri kazanılan tehlikeli ve tehlikesiz toplam atık miktarı 95 bin 364 ton ile 2017 seviyesinin üzerine çıktı.

2018’de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan inovatif çalışmalardan biri de atık plastiğin toplanarak kamyon fan davlumbazının hammaddesi olan polipropilen ile cam elyaf karışımında kullanılmasını amaçlayan proje oldu. Tüm modelleme ve test süreçlerinin başarıyla yönetilmesinin ardından hayata geçirilen proje ile parça fiyatlarında yüzde 25 düşüş ve senelik 95 bin TL’lik maddi tasarruf sağlandı. Önümüzdeki dönemde projenin daha yüksek hacimde üretilen transit araçlara da yayılması ile bu kanaldan da senelik 850 bin TL’lik tasarruf öngörülüyor.

Sesli komutlarla kontrol özelliği sayesinde elleri direksiyondan kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenli sürüşe destek sağlayan Ford SYNC teknolojisinin en yeni versiyonu SYNC 3, bu alanda dünya çapında bir ilke imza attı. SYNC3 Yapı Kredi uygulaması ile uyumlu hale getirilerek ilk kez araç içi multimedya sistemi üzerinden bankacılık uygulamasına erişim özelliği kazandırıldı.





- EasyRoute ile 24 saat sonrasına ilişkin trafik tahmini





Geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım çözümleri geliştirme hedefiyle devreye alınan ve tüm dünyada bir otomotiv şirketi tarafından hayata geçirilen ilk mobil navigasyon uygulaması olan EasyRoute mobil uygulaması ile kullanıcılar güncel ve geleceğe yönelik trafik tahmini ve navigasyon hizmetinden yararlanabiliyor. Uygulamanın geçmiş trafik verisi, hava durumu, resmi tatiller ve sosyal aktiviteler gibi trafiği etkileyecek farklı etkenleri değerlendiren algoritması sayesinde 24 saat ileriye yönelik trafik tahmini alınabiliyor.

Ford Otosan, sürücülerin hayatını kolaylaştırırken yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan ağ bağlantılı araçlar alanındaki çalışmalarını yeni nesil çekicisi F-MAX ile ürüne dönüştürdü. Türkiye’nin bağlantılı ilk ağır ticari olan F-MAX’te sunulan ConnecTruck uygulaması ile araç sahipleri ekranlarından araçlarıyla ilgili bilgileri takip edebiliyor. Aynı zamanda harita destekli hız kontrolü, uzaktan teşhis ve yazılım güncellemesi gibi hizmetler de içeren ConnecTruck’ın filo yönetim sistemleri ile entegrasyonunun sağlanarak filo yönetim sistemleri kullanacak araç sahiplerine avantajlı ürünler geliştirilmesi planlanıyor.

2016’da otomotiv sektöründe bir ilk olarak devreye alınan ve sağlık, gıda, mobilya, sigortacılık gibi farklı sektörlere de hizmet veren Paketleme Test Merkezi’nde ürün ve ambalajların tüm lojistik süreçlerde maruz kaldığı titreşim, yük, sıcaklık, nem gibi ortam şartlarında edilmesi sağlanıyor. Böylece ihtiyaç doğrultusunda paketleme dizaynı, iyileştirme, geliştirme önerileri konusunda destek sunuluyor. Hatalı paketleme kaynaklı sevkiyat problemlerinin önlenmesiyle enerji kullanımı, doğal kaynakların tüketimi, emisyon salınımı gibi konularda fayda sağlanıyor. 2019 yılında test portföyünü genişletmek için yeni ekipman yatırımları planlanan merkezin Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akreditasyon alması çalışmalarının da 2019 içerisinde tamamlanması hedefleniyor.





- 71 meslek lisesine araç bağışı





Etik değerlere saygılı bir iş ortamı oluşturmaya büyük önem veren Ford Otosan’ın Etik Politikası 2018 yılında Yönetim Kurulu tarafından fiilen onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Etik Kurulu, İç Denetim ve Etik Komitesi ile Etik Değerlendirme Heyeti oluşturuldu. Ayrıca yeni yapıda etik ihlal bildirimlerinin etkin şekilde ele alınması ve takibi için Etik Koordinatörlüğü pozisyonu oluşturuldu. Bu konuda şirket içinde farkındalık yaratmak amacıyla “Etik Değerlerimizi Koruyor ve Geleceğe Taşıyoruz” başlıklı iletişim ile Etik Politikası hakkında video tanıtım filmi yayınlandı.

Sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla başlatılan Ortak Kültür ve Yalın Dönüşüm süreçleri kapsamında sosyal sorumluluk projelerini tedarikçileri ve bayileriyle birlikte gerçekleştirmeye özen gösteren Ford Otosan’ın 2018 yılında bu kapsamdaki önemli projelerinden biri meslek liselerine araç bağışı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006’da imzalanan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında meslek liselerinin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 47 ildeki 71 farklı mesleki ve teknik Anadolu lisesine yeni nesil teknolojilerle donatılmış Ford araçlar bayilerin desteğiyle bağışlandı.

Ford Otosan’ın 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’na "https://www.fordotosan.com.tr/E-BOOK/FORD_SRDT_2018/" adresinden ulaşılabiliyor.