FoodProduct Fuarı, 17-20 Ocak’ta

Gıda sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline gelen ANFAŞ FoodProduct Fuarı, 17-20 Ocak 2018 tarihlerinde, siz değerli katılımcılarımızı sektör paydaşlarıyla 25. kez buluşuyor.

Türkiye, coğrafi konumu ve turizmdeki gelişmeleri ile özellikle gıda sektörü ve tedarikçileri için yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı’na kadar Dünya ekonomisinde ilk 10 arasına girmesi beklenen Türkiye, 2016 yılında gıda sektöründe yüzde 11,2’lik payla, 16 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

Gıda sektörü, 5,3 milyar dolarlık artı değer üreterek, ülke ekonomisinin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır.

ANFAŞ, katılımcı ve paydaşlarına, yenilenen fuarlarıyla sektöründe uluslararası bir ticaret platformu sunuyor. Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu), BAİB (Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) gibi ülkenin önde gelen kurum, federasyon ve derneklerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmaları yürütmektedir.

Bu yıl, FoodProduct ve HotelEquipment fuarlarında köklü bir değişime giden ANFAŞ, uluslararası arenada lider olma hedefiyle, turizm sektörünün en önemli iki fuarını, 40.000 m2 si kapalı, 20.000 m2 si açık olmak üzere toplamda 60.000 m2 lik yenilenen fuar alanının çatısı altında birleştiriyor.

2018’de, sektörün talepleri dikkate alınarak, eş zamanlı hayata geçirilecek fuarlarımızda; uluslararası alım heyetlerini, yurt içi alım heyetlerini, içinde bulunduğumuz coğrafyanın editör ve duayenlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen ANFAŞ, aynı zamanda ikili iş görüşmeleri ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yapacaktır.

Değerli Katılımcılarımız, 17-20 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya Expo Center’da gerçekleştirilecek olan ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak tüm imkânları bir arada bulabileceğiniz bu büyük organizasyona davetlisiniz.

Turizm sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline gelen ANFAŞ HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı, 17-20 Ocak 2018 tarihlerinde siz değerli katılımcılarımızı sektör paydaşlarıyla 29. Kez buluşturuyor.

Türkiye, içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle turizmde yeri doldurulamayacak seviyededir. 2023 yılına kadar Dünya’nın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, 2016 yılında 25 milyon 352 bin turisti ağırlayarak turizm sektöründen 22 milyar dolar gelir elde etmiştir. Türkiye’nin turizm başkenti ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 6 milyon turistle Türkiye turizminin yaklaşık %25’ine ev sahipliği yapmıştır.

ANFAŞ, yenilenen fuarlarıyla, katılımcı ve paydaşlarına sektöründe uluslararası bir ticaret platformu sunuyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu), BAİB (Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) gibi ülkenin önde gelen kurum, federasyon ve derneklerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmaları yürütmektedir.

Bu yıl, FoodProduct ve HotelEquipment fuarlarında köklü bir değişime giden ANFAŞ, uluslararası arenada lider olma hedefiyle, turizm sektörünün en önemli iki fuarını, 40.000 m2 si kapalı, 20.000 m2 si açık olmak üzere toplamda 60.000 m2’lik yenilenen fuar alanının çatısı altında birleştiriyor.

2018’de, sektörün talepleri dikkate alınarak, eş zamanlı hayata geçirilecek fuarlarımızda; uluslararası alım heyetlerini, yurt içi alım heyetlerini, içinde bulunduğumuz coğrafyanın editör ve duayenlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen ANFAŞ, aynı zamanda ikili iş görüşmeleri ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yapacaktır.

Değerli Katılımcılarımız, 17-20 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya Expo Center’da gerçekleştirilecek olan ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak tüm imkânları bir arada bulabileceğiniz bu büyük organizasyona davetlisiniz.