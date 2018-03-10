Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Florida valisi okul güvenliği yasasını imzaladı

ABD'de Florida Valisi Rick Scott, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasasını onayladı.

10 Mart 2018 Cumartesi 11:29
Florida valisi okul güvenliği yasasını imzaladı
banner230

TALLAHASSEE (AA) - ABD'de Florida Valisi Rick Scott, 20 yıldır silah dostu Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından yönetilen Florida'da hafta içinde eyalet senatosu ve meclisi tarafından kabul edilen yasayı, üç hafta önceki okul saldırısı kurbanlarının ailelerinin yanında imzaladı.

Rick Scott, yasanın, "kamu güvenliği ihtiyacıyla bireysel hakları dengelediğini" savunarak, "tüm ülke için yönetimin hızlı hareket edebileceğine örnek bir yasa olduğunu" ifade etti. Scott, öte yandan yasada geçen ve mecburi tutulmayan muhafız programı konusunda hala "ikna olmadığını" dile getirdi.

Florida Valisi, gençlere hitaben "Eyaletimizi değiştirmemize yardım ettiniz. Fark yarattınız. Gurur duymalısınız." diye konuştu.

Kızını okul saldırısında kaybeden velilerden Tony Montalto, kurbanların aileleri adına yaptığı açıklamada, "Korkunç okul şiddetinin gelecekteki eylemlerini önlemeye gelirsek, bu o yolculuğun başlangıcı. Bu gelişme için feci bir bedel ödedik." dedi.

BBC'nin haberine göre, yasanın imzalanmasının hemen ardından Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Florida eyaletine dava açtı. Dava dilekçesinde, yasanın, ABD Anayasası'nı ihlal ettiği savunuluyor.

Tüfek satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran, silah satışına bekleme süresi getiren, bazı okul çalışanlarının ve çok sayıda öğretmenin güvenlik eğitimi alması ve okul bölgesinin programa katılmasını kabul etmesi halinde silah taşımasına izin veren yasa, ayrıca okullar için yeni rehberlik ve danışma programları oluşturulmasını, öğrenci ve öğretmenlerin okullara yönelik tehditleri haber vereceği bir ihbar hattı kurulmasını, okul, polis ve diğer kurumlar arasında iletişimi artırmayı öngörüyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz



Anahtar Kelimeler:
DünyaFloridaOkul Güvenliği YasasıRick Scott
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim