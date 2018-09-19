Florence kasırgasında 1,7 milyon tavuk telef oldu

NEW YORK (AA) - ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşen Florence kasırgası nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğu bildirildi.

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"Sanderson Farms" isimli kümes hayvanları üreticisi şirketten yapılan açıklamada, Florence kasırgası sırasında, Kuzey Carolina'da yükselen nehir sularının, tavuk yetiştirilen en az 60 çiftlik binasını basması sonucu yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, tavuk kayıplarının, kümes hayvanı işleme tesislerine ürün tedarik eden bağımsız çiftliklerin sular altında kalması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Yaklaşık 30 çiftlik sel sularından büyük zarar gördü

Bunun yanı sıra, Lumberton bölgesinde de yaklaşık 30 çiftliğin sel sularından büyük zarar görmesiyle hayvanlara yem tedarik edilemediği kaydedildi.

Yetkililer, yem eksikliğinin daha fazla tavuk ölümüne neden olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Çevre Koruma Ajansı, Kuzey Carolina'daki 16 su arıtma tesisinin içme suyu sağlayamadığını ve kamuya ait 7 kanalizasyon arıtma tesisinin de su baskınından dolayı faaliyet göstermediğini açıkladı.

Yetkililer, bugün, kasırga nedeniyle 24'ü Kuzey Carolina eyaletinde olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su basmıştı.

Muhabir: Zehra Ulucak