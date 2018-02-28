Flamingo ve turnaların Seyfe'deki görsel şöleni başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kuşların göçlerinin erken başlamasıyla flamingo ve turnalar, Ramsar Sözleşmesi dahil 3 ayrı kararla korunan Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde konaklamaya başladı.

Göldeki su seviyesi istenen oranda olmamasına rağmen ziyarete gidenler, bini aşkın flamingo, 500'ün üzerinde turna ve martıların görsel şölenini izleme imkanı buluyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklama, havaların ısınmasıyla göçmen kuşların sıcak bölgelere göçlerinin başladığını ifade ederek, gölün Türkiye'deki iki göç yolundan birinin üzerinde bulunduğunu söyledi.

Hava şartları tam oluşmamasına rağmen kuşların görsel şölenlerinin kendilerini mutlu ettiğine işaret eden Çetiner, şöyle devam etti:

"İlk etapta bin civarında flamingoyu 500 kadar turnayı ve martıları görüyoruz. Bunlar bizim bu yıl gelen ilk misafirlerimiz. Esas göç başladığında binlerce flamingoyu, turnaları, martıları, angıtları, ördekleri, kazları görmeye başlayacağız. Yerel kuşlarımız da şu anda gölümüzde mevcut. Bazı angıtlar artık kalıcı olmaya başladı. Ortam müsaitse pelikanları, çeltikçi kuşlarını ve diğer özel kuşları da görme şansımız olacak."

Kuşların ortama göre hareket ettiğine dikkati çeken Çetiner, "Maalesef, ortam güzel değilse burada konaklamadan yollarına devam ediyorlar. Kuşların sıcak havalarda gölümüzü beğenmeyip yollarına devam etmeleri bizi üzüyor. Çünkü, beslenme, dinlenme ve saklanma ortamları oluşmadığında gölümüzü tercih etmiyorlar. " diye konuştu.

- "Bir an önce pınarlardan göle su girişinin sağlanması gerekiyor"

Seyfe Gölü'ne ana pınarlardan hala su girişinin olmadığını, su seviyesinin yağışlara bağlı yükseldiğini anlatan Çetiner, şu değerlendirmede bulundu:

"Burayı kuşlar için uygun bir ortama getiremezsek yeterli seviyede kuşu görme şansımız azalıyor. Yapılan çalışmalar var ama yavaş gidiyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle Seyfe, Horla, Malya ana pınarlarından göle su girişimiz yok. Göldeki su seviyesi sadece yağışlara kalmış durumda. Bir an önce pınarlardan göle su girişinin sağlanması gerekiyor. Kalıcı bir çözüm olarak Yamula Barajı'ndan Seyfe'ye su getirecek Yamula-Kalaba-Seyfe Sulama Pompaj Projesi devreye girmeye başladı. Yetkililerden bunun hızlandırılmasını istiyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Seyfe Gölü'ne özel bir ilgisinin olduğunu biliyorum. Sayın bakanımız, valimiz ve milletvekillerimizden bu konudaki gayretlerini biraz daha artırmalarını bekliyoruz."

Göl, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.