fizy kullanıcılarına festival yüzde 50 indirimli

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy öncülüğünde gerçekleşecek kültür festivali İstanbul Müzik Haftası bugün başlıyor. fizy kullanıcıları, festival biletlerine yüzde 50 indirimle sahip olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle hayata geçirilen kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası bugün başlıyor.

Kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında, 6 gün boyunca konserlerin yanı sıra popüler kültürün dönemler itibarıyla gelişimini mercek altına alacak paneller, söyleşiler ve imza günleri gerçekleştirilecek.

Konserler için tek ya da kombine bilet seçenekleri sunulacak. fizy uygulamasını cep telefonuna indiren kullanıcılar ise festival biletlerine yüzde 50 indirimle sahip olacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda konserleri yüzde 50 indirimle dinlemek için fizy uygulamasını indirip "7273"e "FIMH18" yazıp göndermek yeterli olacak.





- MFÖ ile kapılar açılıyor





fizy İstanbul Müzik Haftası, bugün saat 14.00'te "Folktan Popüler Kitle Kültürüne: Türkiye'de müziğin değişimi ve süreklilikler" konulu panelle başlıyor.

Gün boyunca devam eden panellerde "Şehirde Caz", "Kentin Elektronik Yüzü", "Yaşama Müzikle Tutunanlar: Hip Hop Gençliği" gibi konular masaya yatırılacak. Festivalin konser açılışını ise MFÖ gerçekleştirecek.

Konser Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde saat 21.00'de başlayacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası boyunca Alper Erözer, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Baran Bayraktar, Bülent Ortaçgil, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Erlend Øye & La Comivita, Gökcan Sanlıman, Gripin, Kalben, Kenan Doğulu, Kruder & Dorfmeister, MFÖ, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Şebnem Ferah, Sena Şener, Selda Bağcan, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok ismin sahne alacağı festival, yıldızlar ve genç sanatçıları buluşturduğu programıyla her yaş grubundan müziksevere hitap edecek.

