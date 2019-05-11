"Fiziki engel nedir ki yeter ki engel yürekte olmasın"

KONYA (AA) - Konya'da, solunum kasları çalışmadığı için solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalan 31 yaşındaki Emrah Savsar, tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı tutunuyor.

Küçük yaşta kas hastalığı teşhisi konulan, 9 yaşından sonra rahatsızlığı daha da ilerleyince tamamen yürüyemez hale gelen Savsar, tekerlekli sandalye üzerinde gösterdiği azim ve gayretle, seçildiği Meram Belediyesi meclis üyeliğini hakkıyla yürütmeye çalışıyor.

Savsar, Engelliler Haftası dolayısıyla Meram Belediyesinde yaptığı basın açıklamasında, sadece belediye meclis üyeliği yapmadığını, bunun yanında yerel bir gazetede yaklaşık 8 yıldır köşe yazarlığı da yaptığını söyledi.

Yakın çevresinden aldığı cesaretle siyasete atılmaya karar verdiği ifade eden Savsar, "Bu cesaretle 31 Mart seçimleri öncesi belediye meclis üyeliğine başvuruda bulundum. Adaylık sürecinin ardından başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere belediye başkanımız da bana destek oldu." diye konuştu.

Savsar, kendisine verilen bu yetkiye layık olaya çalışacağını, aynı azim ve gayretle bu görevi de yapacağını anlattı.

Hayatta her şeyin bir mücadele olduğunu belirten Savsar, "Aynı anda hem tekerlekli sandalye hem de solunum cihazına bağlı yaşayan ve benim gibi belediye meclis üyeliği yapan yok. Bunun azim ve mücadeleye bağlı olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Savsar, "engelli birey" kelimesinin kullanılmasını uygun bulmadığını, bunun için belediyede düzenlenen komisyonda da bu kelimenin kaldırılması için talepte bulunduğunu aktardı.

Engelliler Haftası'nın kutlanması gereken değil farkında olunması gerekilen bir hafta olduğunu vurgulayan Savsar, şunları kaydetti:

"Bu haftanın Engelliler Haftası olarak değil de 'özel bireyler farkındalık haftası' olarak kutlanmasını istiyorum. Çünkü özel bireyler için kutlama yapılması gereken bir hafta değil, onların farkında olunması gereken bir hafta. Benim gibi engelli olanlar mücadeleden ödün vermesin. Biz bu mücadeleyi yapamazsak hayata 1-0 geriden başlamış oluruz. Fiziki engel nedir ki yeter ki engel yürekte olmasın."