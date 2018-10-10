Fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Ticaret İl Müdürlüğü, fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

KTSO Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Kırıkkale’deki esnafların diğer illerde olduğu gibi fahiş fiyat uygulamadıklarını söyledi.

Kent genelinde denetimlerin devam ettiğini belirten Çetiner, ülkedeki gıda piyasasındaki fiyat artışlarının nedeninin üreticilerin fahiş fiyat uygulamasından kaynaklandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Ticaret İl Müdürlüğü Mühendisi İbrahim Soysal, fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.



