Fıstık çuvalında kaçak sigara ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüsün bagajında 20 çuval Antep fıstığı içerisine gizlenmiş 6 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Konya'ya geldiği öğrenilen Nebil G. idaresindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.
Polis ekipleri, otobüsün bagajındaki 20 çuval Antep fıstığı içerisine gizlenmiş 6 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, otobüs şoförü ve muavin Muharrem K. gözaltına alındı.