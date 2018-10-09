"Fırsatçılara" bedava balık ekmek tepkisi

ANKARA (AA) - Ankara Etimesgut'ta bir balıkçı, döviz kurundaki artışı bahane ederek fiyatlara zam yapan fırsatçılara tepki için bedava balık ekmek dağıttı.

Balıkçı Saffet Aytaç, "Fırsatçılara İnat Bedava Balık Ekmek" ismini verdiği etkinlikte, 200 kiloya yakın hamsi pişirdiğini ifade etti.

Aytaç, birtakım "fırsatçıların" döviz kuruyla alakalı olmamasına rağmen birçok ürüne zam yapmasına tepki için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirterek, "İmalatçılar, tedarikçiler ve dağıtıcılar tarafından aldığımız 50 kalem üründe hemen hemen yüzde 100'e varan zam yapıldı. Biz küçük esnaf olarak ekonomi canlansın, az kazanalım ama sürekli kazanalım mantığıyla böyle bir kampanya yaptık." dedi.

Büyük firmaları ve diğer esnafları "fırsatçılık" yapanlara tepki göstermeye davet eden Aytaç, "Bizim bugün yaptığımız diğer esnafımıza da örnek olsun, fırsatçılara dur diyebilmek için elimizden geleni yapalım." şeklinde konuştu.







