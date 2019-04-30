Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir askerin şehit olması

ÇANKIRI (AA) - Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (26) şehadet haberi, Çankırı'daki ailesini yasa boğdu.
Piyade Albay Yılmaz Çoban ve askeri yetkililerce şehadet haberi, şehidin Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde yaşayan babası Zekeriya ve annesi Yurduşen Koca'ya verildi.
Şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Acı haberi duyan ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Evin önüne gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Bekar olduğu öğrenilen Koca'nın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit olmuş, 3 asker de hafif yaralanmıştı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştı.