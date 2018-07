Fırat Kalkanı bölgesi inşaatla kalkınıyor

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde iki sene önce terörden arındırılan yerleşimlerde eve dönüşlerin ve iç göçün artması inşaat sektörünü canlandırdı.



Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen ilçelerde halkın dönüşü ve göçler nedeniyle artan barınma gereksinimi inşaat sektörünü canlandırdı. On binlerce sivil yuvaya kavuşurken, sektördeki hareketlilik ekonomiye de olumlu yansıdı.



Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, Bab ve Azez ilçeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütlerini temizlemesinin ardından güvenli bir ortama kavuştu.



Söz konusu yerleşimlerden terör nedeniyle göç etmiş kişilerin evlerine dönmesi, hayatı eski ritmine kavuşturuyor.







Yerel meclisler de yol yapımından kanalizasyona, su ve elektrik hatlarına kadar onararak insanların yaşamlarını rahatça sürdürebilmelerini sağlıyor.



Öte yandan, Suriye'nin diğer bölgelerine göre daha güvenli olan bu yerleşimler, oldukça fazla miktarda göç alıyor.



Beşşar Esed rejiminin ülkenin orta ve güney kesimindeki saldırılarından kaçan on binlerce kişi, Bab, Azez, Cerablus'a sığındı.



Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 1 milyonun üzerinde nüfusa ulaşan bölgede siviller barınma sıkıntısı yaşıyor.



Barınma ihtiyacının hızla artması da ticari hayatın normale dönmeye başladığı bölgede inşaat sektörünü hareketlendirdi.







Emlak vergisi yerel meclislerin bütçesine katkıda bulunuyor

Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammet Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası ilçenin, doğu ve batıyı birbirine bağlayan stratejik bir öneme kavuştuğunu dile getirdi.



İlçede güvenliğin artmasıyla nüfusun üç katına çıktığını belirten Hac Ali, "Dışardan gelenler bölgenin ekonomisine destek sağladı. İş yerleri açtılar. İnşaat yapımı, arazi alım ve satımları arttı. Azez ilçesi kentsel şeması 100 yıl öncesine ait. Çarpık yapılanmaya izin vermemek için belediye ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor." dedi.



Mimar ve mühendislerle kentsel çözümler üreterek yapılaşmanın daha düzenli olmasını sağladıklarını vurgulayan Hac Ali, şöyle devam etti:



"Esed rejimi dönemine kıyasla cüzi miktarda emlak vergisi alıyoruz. Halkımıza hizmet sağlıyoruz. Azez, Zeytin Dalı Harekatı sonrası çok daha güvenli hale geldi. 2,5 yıldır ilçemize zarar verecek saldırılarla karşılaşmıyoruz. Bu da inşaat sektöründe artışa sebep oldu."







Hem yuva hem istihdam sağlanıyor

Azez Belediyesi çalışanı mühendis Mustafa Saldun da ilçede yapılması planlanan binaların başvurularını alarak işleme koyduklarını, projesi getirilen yapıların alanlarında keşifler yaparak kentsel yapılanmaya uygun olup olmadıklarını kontrol ettiklerini anlattı.



Azez’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Zekeriya Hamed, "İnşaat sektörü iş kapımız oldu. Birçok insan rızkını inşaatlardan sağlıyor." dedi.



Cerablus'ta inşaat yapan Müteahhit Mahmut Ureymi de "Her geçen gün bölgeye göçler oluyor. Şu an 30 civarında bina yapıyoruz. İnşallah bu projelerimiz bittiğinde daha fazla projeler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.