NİĞDE (AA) - Niğde'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süleyman Fethi Caddesi'de operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada, şüpheli S.Y'nin üzerinde 20 gram esrar bulundu. S.Y'nin, yapılan kimlik sorgusunda, aynı zamanda hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.