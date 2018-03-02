Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ceza infaz kurumundan firar eden ve kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan B.Y'nin Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. İkamete operasyon düzenleyen polisi fark edip kaçmaya çalışan B.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.