Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ceza infaz kurumundan firar eden ve kasten adam öldürme suçundan 25 yıl...