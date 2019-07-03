Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.
A.Ç, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,...
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.
A.Ç, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.