"Fındıkkıran" 15 Aralık'ta Ankaralılarla buluşacak

ANKARA(AA) - Yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşen "Fındıkkıran" balesi, 15 Aralık Cumartesi günü Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tchaikovsky’in 1891'de bestelediği son bale eseri olma özelliği taşıyan Fındıkkıran; 15 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Opera Sahnesi'nde sanatseverin beğenisine sunulacak.

Alexander Dumas’ın Fındıkkıran ve "Fareler Kralı" adlı masallardan yola çıkarak yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran, dünyada en çok sahnelenen oyunlar arasında yer alıyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait. Orkestra şefliğini Artun Hoinic'in yaptığı eseri sahneye Lale Balkan koydu. Eserin dekoru Tayfun Çebi, kostümü Sevtaç Demirer ve ışığı Fuat Gök imzasını taşıyor.

Balede, Şeker Perisi-Clara'yı Özge Başaran, Prens'i Burak Kayıhan, Çiçek Valsi-Prens'i Eren Keleş, İyilik Perisi'ni Özge Onat, Clara’nın Erkek Arkadaşı'nı Berkay Saraçoğlu, Drosellmayer'ı Emre Güler, Fındıkkıran'ı Kadir Okurer canlandıracak.