Finans Up 8'inci dönemini tamamladı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank’ın uluslararası ödüllü kariyer kulübü Finans Up, 8'inci dönemini düzenlenen özel bir partiyle tamamladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, En Gözde Şirketler Araştırması’nda 2014, 2015 ve 2018 yıllarında “Türkiye’nin En Bilinen Kariyer Etkinliği” seçilen, İngiltere’nin en büyük iş ödül programlarından biri olan Global Business Excellence Ödülü’nü “Outstanding HR Initiative” kategorisinde kazanan QNB Finansbank’ın kariyer kulübü Finans Up'ın sekizinci döneminin kapanış partisi tüm üyeler ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

2010 yılında hayata geçen Finans Up Programı’na bugüne kadar 21 bin 585 öğrenci başvurdu. Bu başvurular arasından seçilen 273 başarılı genç, kariyer kulübü ile iletişim halinde kalmaya devam ederek, her yıl mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinliklere katılıyor.

Bu yıl da McKinsey Liderlik Akademisi ve Harvard Business Review Türkiye’nin danışmanları tarafından verilen eğitimleri de kapsayan toplamda 9 etkinlik gerçekleştirildi.



Kapanış partisinde tüm üyelere plaket verilirken, 2017-2018 yılı proje ödülleri de sahiplerini buldu. Bu eğitim döneminde “Bankacılıkta Blockchain Teknolojisinin Kullanım Alanları” konulu projelerin değerlendirildiği ve çalışmalar arasında dereceye girenlerin ödüllendirildiği Finans Up’da birinci olan grup üyeleri, ilgi alanları doğrultusunda kendilerinin seçtiği yurtdışı konferans ve eğitime katılım sağlayabilecek.