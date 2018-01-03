Finans süreçleri

İSTANBUL (AA) - Cardtek, finans dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını ve Cardtek’in "Nesnelerin Fin-terneti"nden ilham aldığını açıkladı.

Ödeme teknolojileri şirketi Cardtek açıklamasına göre, akıllı telefonlarla başlayan dönüşümün bir sonraki adımını IoT oluşturuyor. Yüksek enerji verimliliğiyle çalışan, kablosuz iletişim kurabilen ve çok ucuza üretilen bileşenler sayesinde akıllı sensörler ve mikro işlemciler, makinelerin artık sadece birbiriyle değil, bulut üzerinden merkezi sistemlerle de haberleşmesine olanak tanıyor. IoT çerçevesinde tüm kuralların yeniden belirlendiği yıkıcı bir dönüşüm yaşayan finans sektörü özelinde "Nesnelerin Fin-terneti" ile sağlanacak faydalar kritik bir gündem oluşturuyor.

Banka şubelerinde işlem yapmadan önce banka kartı veya kredi kartıyla sıra almak da "Nesnelerin Fin-terneti" ile dönüşüme uğrayacak süreçler arasında yer alıyor. Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde çeşitli bankaların şubelerinde devreye aldığı Beacon etiketleri, içeri giren müşteriyi anında tanıyor, bir mesajla karşılıyor ve kişiye özel kampanya ya da teklifleri iletiyor. Benzer şekilde, engelli bir müşteri banka şubesine geldiğinde de yine sistem bunu anında fark ederek, şubedeki yetkili personele bilgilendirmede bulunuyor. Böylelikle her müşteri kendini özel hissedecek şekilde karşılanıyor.





- Uzaktan yönetim cihazları ile merkezden uzakta bulunan üniteler güvence altında







Merkez dışında bulunan hizmet ünitelerinin yönetimi, başta bankalar ve telekom operatörleri olmak üzere pek çok sektör için insana bağlılığı yüksek, maliyetli ve zahmetli bir iş kalemi oluşturuyor. Yeni nesil uzaktan yönetim cihazları yönetim merkezinden uzak noktada bulunan ATM, kiosk ve benzeri ünitelerin yönetimini kolaylaştırıyor. Cardtek’in merkez dışında bulunan hizmet ünitelerilerinin (off-site ATM, kiosk, şube, sunucu odaları gibi)’ çevresel faktörlerinin izlenmesi ve yönetimini sağlamak amacı ile Türkiye pazarına sunduğu IoT çözümü sayesinde machine to machine (M2M) haberleşme ile kabin ve çevre ışığının açılıp kapanmasından, elektrik akımı denetimine, titreşim denetiminden su baskını kontrolüne kadar birçok işlev tek merkezden hızlı, etkili ve verimli biçimde yönetilebiliyor. Bu kapsamda ünitelerin çevresellerinde oluşabilecek farklı durumlar için cihazı koruyacak akıllı kural setleri tanımlanarak pro-aktif koruma sağlanabiliyor.





- Nakitsiz topluma doğru







Hem mağazalarda hem de online alışverişlerde ödeme noktasında büyük kolaylık sağlayan mobil cüzdan teknolojileri hızla gelişirken, devletler ölçeğinde bu teknolojinin benimsenmesi nakitsiz toplum hedeflerine daha çabuk ulaşılmasını sağlıyor.



Akıllı telefonların yüksek kullanım oranından güç alan ödeme teknolojileri, nakitsiz topluma doğru çok daha hızlı yol almamıza olanak sağlıyor. Ülkelerin kendi mobil cüzdan çözümlerini devreye almaları, vatandaşların da mobil ödeme sistemlerine olan bakışını olumlu yönde etkilerken, bu yönde teşviki de artırıyor.

Cardtek, Türkiye’de Futbol Federasyonu (TFF) ile hayata geçirilen Passolig ve İzmir Büyükşehir Beledyesi ile hayata geçirilen "İzmirim Kart" gibi büyük projelerde kazandığı akıllı şehir deneyimlerini ülke sınırları dışına taşıyor.

Ayrıca açıklamada verilen bilgilere göre, Cardtek, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının ödemelerini temassız ve güvenli bir ortamda yapmalarını sağlayan "Empay" adlı ulusal mobil cüzdanın teknoloji tedarikçisi olarak uluslararası arenada önemli oyuncular arasında yer alırken, Hindistan’ın Banglore ve Kochi şehirlerinin toplu taşıma projesinde ödeme altyapı tedarikçisi olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

