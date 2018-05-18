Final maçı oynayan meslek liselilerden Genel Müdür Gülay'a ziyaret

ANKARA (AA) - Liseler arası futbol şampiyonasında finalinde Türkiye ikincisi olan meslek liseliler, mutluluklarını Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile paylaştı.

Türkiye ikincisi Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürleri Mehmet Nuri Yıldırar, öğretmenleri Aydın Aydınlı, Gökhan Kaya ve Fazilet Turna ile birlikte Gülay'ı ziyaret etti.

Gülay, mesleki eğitimin ve gençlerin spor aktivitelerine katılmalarının önemini vurgulayarak, gençleri başarılarından dolayı kutladı. Öğrencilere hediye veren Gülay daha sonra onlarla ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elazığ'da yapılan final maçında, Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları, 1-1 berabere kalmıştı. Uzatma süresinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına giden maçı, Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi kazanmış, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olmuştu.