Filografi sanatına ilgi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ramazan sokağında ahşap zemin üzerine çivi, tel ve iplerle yapılan filografi ilgi görüyor.

KAYMEK kursiyer hocası Abuzer Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada filografinin ahşap zemin üzerine çivi, tel veya iplerle yapılan bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Filografinin çok eski tarihlere dayandığını anlatan Pala, "Filografi sadece bizde değil dünyada da yapılan bir sanat olduğunu biliyoruz. Avrupa, kendi kültürlerine, geleneklerine uygun motif ve desenler çalışırken biz de hat yazıları, geleneksel motiflerimizi filografiye uyguluyoruz." dedi.

Filografinin yapılışından bahseden Pala, şunları kaydetti:

"Ahşap zemin üzerine uygun bir kumaş kaplıyoruz. Kadife, ipek gibi. Sonra seçtiğimiz şablonu yerleştiriyoruz ve çivilerle tek tek o şablonun üzerinden nakış gibi işleyerek deseni ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra çivileri paslanmaya karşı yaldızlı sprey boyayla boyuyoruz. Deseni temizledikten sonra örgü tekniklerini kullanarak bakır tellerle çivilerin arasını kaplıyoruz.

Filografi sanatını Kayseri Büyükşehir belediyesi mesleki eğitim kurslarında eğitimini vermeye başladık oldukça ilgi gören filografi sanatını bu dönem 100 kişi ile tanıştırdık yapımı zor görüşmede oldukça kolay olan bu sanata bir bir ürünün yapımı çok kısa zamanımızı alıyor."



