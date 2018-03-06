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Filler Bangladeş'te 10 Arakanlı sığınmacıyı öldürdü

BM, Kutupalong sığınmacı kampına yiyecek aramak için gelen fillerin 10 Arakanlı Müslüman'ı öldürdüğünü duyurdu.

06 Mart 2018 Salı 23:52
Filler Bangladeş'te 10 Arakanlı sığınmacıyı öldürdü
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CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong kampına yiyecek aramak için gelen fillerin 10 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak, komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 10 Arakanlı Müslüman'ın yiyecek aramaya gelen filler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Kutupalong kampında sığınmacılar için ayrılan alan çok eskiden bu yana Asya filleri için önemli bir yaşamsal alan olma özelliğini taşıyor. Bölgede yaklaşık 40 fil var ve bunlar Bangladeş ile Myanmar arasında sürekli yiyecek arayışında." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "vahşi fillerin" kampa doğru yöneldiklerinde kaçınılmaz olarak insanlarla temasa girdiği belirtilerek, "Trajik olarak kamptaki 10 sığınmacı ürkmüş filler tarafından öldürüldü. Bazı insanlar yaralandı ve sahip oldukları küçük barınakları kaybettiler." bilgisi yer aldı.

BMMYK'nin talihsiz olaydan üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, bu tür hadiselerin ve ölümlerin önüne geçmek için daha fazla gayret gösterileceği vurgulandı.

Ayrıca BMMYK'nin Bangladeş'te insanların vahşi fillerle yaşamasına yardımcı olan Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) ile ortaklık anlaşması yaptığı kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Muhabir: Bayram Altuğ



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BangladeşBirleşmiş Milletler (BM)Cox's BazaarDünyaFiller
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