Filistinlilerden ABD temsilciliklerinin kapatılması talebi

RAMALLAH (AA) - Filistinliler, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla Filistin topraklarında yer alan ABD'ye ait güvenlik, siyasi, kültürel ve ekonomik temsilciliklerin kapatılması talebinde bulundu.

Filistinli gruplar tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amerikan Kültür Merkezi'nin (Amerikan Evi) önünde düzenlenen protesto gösterisinde işgal altındaki yerlerde ABD'ye ait temsilciliklerin kapatılması talep edildi.

ABD'nin Filistin davasına yönelik İsrail yanlısı politikalarını eleştiren döviz ve pankartların taşındığı gösteride Filistinliler, Filistin yönetimine ülkedeki ABD'li görevlilerin kovulması ve temsilciliklerin kapatılması çağrısı yaptı.

Filistinli protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs kararını" protesto ettiklerini belirterek, "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir", "ABD işgal devletinin saldırılarının ortağıdır" ve "ABD defol" şeklinde slogan attılar.

"ABD ihlallerin ve ülkemizdeki işgalin ortağıdır"

Gösteride yer alan, sol eğilimli Filistin Ulusal Platformu Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin İsrail yanlısı politikaları ve Kudüs'e ilişkin tavrından sonra hala temsilciliklerinin faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez." dedi.

ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan görevlilerinin kovulması ve temsilciliklerinin kapatılmasını talep ettiklerini belirten Bergusi, "ABD'nin barış görüşmelerine ilişkin herhangi bir planını ve önerisini kabul etmiyoruz. Zira ABD ihlallerin ve ülkemizdeki işgalin ortağıdır." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2010 yılında kurulan Amerikan Evi, kendi ifadesine göre bölgede ABD kültürünü yaymayı hedeflediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

Muhabir: Eshat Fırat