Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

GAZZE (AA) - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında 650 Filistinliye iftar yemeği verildi.

İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze'nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi.

El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.