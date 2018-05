Filistinli Mekdad doğum gününde şehit düşmüş

- Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sivil etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin hedef aldığı elektrik elektronik mühendisi Muhammed Abdurrahman Mekdad'ın bir aylık evli olduğu ve doğum gününde açılan ateşle şehit düştüğü belirtildi - Mekdad'ın Konya'da yaşayan kuzeni Heba Mekdad: - "Ailesi çok üzgün tabii ama bir o kadar da inançlı oldukları için sabırlı. Yeni evlendi, eşi de çok mahzun ve üzgün" - "Mutlaka her evde bir şehit vardır. Her bir fert, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olacağı günün hayalini kurar. Çocuklar bu inançla yetişir. Kuzenim de bu uğurda can verdi"