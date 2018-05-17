Filistinli Mekdad doğum gününde şehit düşmüş

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sivil etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Abdurrahman Mekdad'ın hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Filistinlileri şehit etmesi, "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı için bir araya gelen Filistin halkının acısını daha da katladı.

Gazze sınırında Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamda şehit düşenlerden biri olan 28 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Mekdad'ın Konya'da yaşayan kuzeni Heba Mekdad'ın da gözyaşı dinmiyor.

Konya'da üniversite eğitimi gören iki çocuk annesi Gazzeli Heba Mekdad, kuzenini AA muhabirine anlattı.

Şehit Mekdad'ın yüksek öğrenimini tamamladıktan kısa süre sonra evlendiğini aktaran Mekdad, şöyle konuştu:

"Kuzenim elektrik elektronik mühendisliğini bitirdi. Bir süre Gazze'de iş bulamadı. Tarımla ve ziraatla ilgileniyordu. Camiye bağlılığı olan biriydi. Amcamın 7 çocuğundan en büyüğüydü. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto etmek amacıyla 14 Mayıs'ta Gazze sınırında düzenlenecek gösterilere katılmak için gittiğini öğrendim. Sonrasında açılan ateş sonucu şehit oldu. Doğum gününde şehit düştü. Ailesi çok üzgün tabii ama bir o kadar da inançlı oldukları için sabırlı. Yeni evlendi, eşi de çok mahzun ve üzgün. Topraklarımızı geri kazanmak için kan dökülmesi ve fedakarlık yapılması gerektiğini söylerdi. Böyle de olması gerekiyor."

Gazze'de hayatın zorluğuna işaret eden Mekdad, "Mutlaka her evde bir şehit vardır. Her bir fert, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olacağı günün hayalini kurar. Çocuklar bu inançla yetişir. Kuzenim de bu uğurda can verdi. Üzgünüz ama bir o kadar da şehit olduğu için sevinçliyiz. Allah, cennetinde ağırlasın." diye konuştu.

- "Türkiye'ye büyük saygı duyuyoruz"

Mekdad, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında yer aldığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye büyük saygı duyuyoruz. Büyükelçiyi gönderdi, sokaklarda mitingler yapılıyor. Arapların yapamadığını Türkiye yapıyor." şeklinde konuştu.

Mekdad'ın 5 yaşındaki kızı Tesnim ise annesinin "Filistin'in başkenti neresi?" sorusuna "Kudüs" cevabını verdi. Küçük Filistinli Tesnim, ezberlediği "Özgür Kudüs" şiirini Türkçe okudu.