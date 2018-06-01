Filistinli çocuklar için yardım toplandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde iki öğrenci Filistinli çocuklar için yardım topladı.

Derekemal köyünde Bekir Dursun (11) ve Ömer Gültekin (12) isimli iki çocuk Filistin’deki çocuklar için topladıkları 215 lira yardımı kampanya hesabına yatırdı.

Öğrencilerden Bekir Dursun, kendilerinin Türkiye'de rahat ve huzur içinde yemek yerken, Filistinli çocukların orada aç ve perişan bir vaziyette zulüm altında olduklarını söyledi.

Dursun, Ömer Gültekin ile birlikte Filistinli çocuklar için yardım topladıklarını ifade ede ederek, "Topladığımız 215 lirayı Ziraat Bankası'nda Filistin için açılan yardım kampanyası hesabına yatırdık." dedi.



